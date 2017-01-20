Томск, 20 января, 2017, 11:08 — ИА Регнум. В 2016 году в бюджет Томска поступило 13 872,8 млн рублей доходов, что на 17,6% больше, чем в 2015 году, сообщили ИА REGNUM в городском Комитете по информационной политике. При этом план по исполнению доходной части бюджета города был выполнен на 99,6%.

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Объем неналоговых доходов бюджета составил 919,4 млн рублей. Самыми крупными неналоговыми источниками пополнения стали арендная плата за землю (349,2 млн рублей) и доходы от продажи активов — приватизации имущества и продажи земельных участков (177,3 млн рублей). 7 683,5 млн рублей бюджетных доходов — это безвозмездные поступления.

Налоговые доходы бюджета составили 5 269,8 млн рублей. Основными налоговыми статьями пополнения бюджета стали НДФЛ (2 811,4 млн рублей) и земельный налог (1 032,9 млн рублей). При том, что объем налоговых доходов вырос по сравнению с 2015 годом почти на 435 млн рублей, сумма этих поступлений в бюджет оказалась на 30,6 млн рублей меньше запланированной.