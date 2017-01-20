Ярославль, 20 января, 2017, 12:16 — ИА Регнум. Воспитанников детских домов в Ярославской области не готовят к самостоятельной жизни, более того, этому мешают нормативные документы и отношение контролирующих организаций. В некоторых же детских домах дети живут под камерами наблюдения, организуются молельные комнаты и паломнические поездки. Об этом говорится в отчете Общественной палаты региона по результатам общественного мониторинга, проведенного в августе-ноябре 2016 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото Светланы Лягушевой Детский дом

В экспертную группу вошли представители профильных органов власти, общественных палат, некоммерческих организаций, эксперты в сфере образования, здравоохранения, психологии. Общественники выясняли, как детские дома и интернаты региона выполняют Постановление Правительтва России № 481. Суть этого постановления в том, что детский дом должен стать местом временного пребывания ребенка перед устройством его в семью, а не местом постоянного жительства, как это сложилось традиционно. Постановление вышло в 2014 году, однако перестроить свою работу в детских домах концептуально не смогли — зафиксировали общественники. В ряде случаев этому мешают объективные причины.

«Практически все учреждения не соответствуют нормам о необходимости размещения детей «по квартирному типу», поскольку здания являются приспособленными (бывшие школы, детские сады и пр.). Переоборудовать их под квартирный тип проживания крайне сложно ввиду планировки зданий», — говорится в отчете Общественой палаты.

Также практически нигде не реализована возможность независимого и полузависимого проживания детей — в отдельном блоке или даже на съемной квартире. Также крайне редко дети получают дополнительное образование вне стен детского дома (кружки, секции и т.д.). Вообще, воспитанников детских домов ответственные за их жизнь взрослые стараются далеко не отпускать.

«Руководители организаций не понимают необходимость выхода детей за стены учреждения и стараются создать все условия в самом учреждении. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей по причине их длительного пребывания на полном государственном обеспечении в искусственно созданных и благополучных условиях в детском доме, не проходят достаточного процесса социализации», — констатирует отчет Общественной палаты Ярославской области.

Порой же и вообще руководство детских домов стремится контролировать каждый шаг. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Экспертная рабочая группа в ходе проведения мониторинга обнаружила в некоторых детских домах камеры слежения внутри жилых помещений для детей. По мнению экспертной группы, это нарушение конституционных прав граждан РФ. Постоянный видеоконтроль, отсутствие личного пространства у детей не способствует их гармоничному развитию, постоянно довлеет над ними и ущемляет права на частную жизнь. Руководству учреждений необходимо создавать семейную атмосферу доверия и согласия, а не беспокоиться о предоставлении доказательств будущих проступков», — говорится в отчете.

Зато детские дома беспокоятся о духовном просвещении. В нескольких из них есть молельные комнаты, а дети одного из домов даже ездили в паломничество в Израиль.

Другая проблема — приготовление еды. Если в семьях мамы и папы учат детей готовить самостоятельно, то в детских домах, хоть задача такая и поставлена, сделать это практически невозможно. Благие намерения здесь расходятся с законом.

«Детей необходимо учить готовить, но объем закупаемых продуктов соответствует нормам потребления, и приготовленная еда должна соответствовать CанПинам, нормам по калорийности и содержанию жиров, белков, углеводов. В целях контроля за доброкачественностью и безопасностью приготовленной пищи отбирается суточная проба от каждой партии приготовленных блюд. Т.к. эта еда готовится из общего закупленного набора продуктов и съедается детьми, то должна быть оставлена проба для Роспотребнадзора, но она будет не соответствовать требованиям по производственному контролю соблюдения санитарных правил (отобранная проба на калорийность и полноту вложения не будет соответствовать меню-раскладке за счет низкой массы, недовложения жиров, белков, углеводов», — констатирует отчет.

Кстати, это не единственный случай, когда закон препятствует развитию инициативы и самостоятельности таких детей. В случае, если воспитанники детских домов подрабатывали ранее и у них есть трудовая книжка, впоследствии служба занятости отказывает в выплате пособия по безработице в повышенном размере. Получается, либо детям нужно не устраиваться на подработки, либо искать работу без официального трудоустройства.

Также недостаточно, по мнению авторов мониторинга, детские дома работают со СМИ и волонтерскими организациями. Работа последних заключается в основном в материальной помощи, а не социализации детей.

«Перед нами не стояла задача найти все изъяны детских домов и домов-интернатов и потребовать их устранения. Мы проверяли только реализацию 481 постановления правительства. Много вопросов возникло и к самому постановлению, мы будем предлагать внести в него изменения, также как и ряд изменений в законы и другие нормативные акты. Между тем мы надеемся, что правительство области услышит наши замечания. Мы хотели бы видеть перспективу развития этих учреждений, при этом мы понимаем, что не обойтись без финансовых вложений. При этом не могу не сказать, что материально дети в детских домах живут зачастую лучше своих сверстников в семьях. Они накормлены и одеты, имеют отличные развивающие игры, используются современные технологии. Но речь о другом — о подготовке детей к самостоятельной жизни вне детского дома и устройстве из в семьи», — сказала корреспонденту ИА REGNUM председатель комиссии по социальной и демографической политике Общественной палаты Ярославской области Светлана Лягушева.

Комиссия региональной общественной палаты объехала все учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Отчет о мониторинге опубликован на сайте палаты, сейчас его выводы обсуждаются с профильными подразделениями правительства области.