Мадрид, 20 января, 2017, 10:59 — ИА Регнум. Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду может перейти в один из китайских клубов. Об этом сообщает издание Don Balon со ссылкой на свой источник.

Ludovic Péron Кристиано Роналду в сборной Португалии

По данным портала, президент «королевского клуба» Флорентино Перес якобы планирует продать португальского нападающего в один из клубов Китая в сезоне-2018/19.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 ноября 2016 г. нападающий Криштиану Роналду продлил контракт с мадридским «Реалом» до 30 июня 2021 года.

«Я всегда говорил, что «Реал» — это клуб моего сердца, — сказал тогда футболист. — Я счастлив продлить контракт с «Реалом», для меня это особый день. Хочу продолжать творить историю вместе с лучшим клубом в мире».