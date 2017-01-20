Москва, 20 января, 2017, 10:55 — ИА Регнум. Российская сторона готова к тому, чтобы перевести диалог с Соединенными Штатами в «конструктивное русло». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает RT.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

По его словам, о таком намерении не раз говорил президент России Владимир Путин. Москва, отмечает Лавров, «готова пройти свою часть пути, чтобы перевести диалог с Вашингтоном в конструктивное русло».

Глава МИД добавил, что в первую очередь обеим сторонам необходимо искать эффективные способы ответа на многочисленные вызовы сегодняшнего дня, в частности угрозу терроризма.

Ранее на пресс-конференции с главой МИД Австрии Себастьяном Курцем Сергей Лавров отметил, что Москве и Вашингтону стоит сотрудничать в тех областях, где интересы обеих сторон совпадают. То же мнение перед этим выразил и избранный президент США Дональд Трамп.