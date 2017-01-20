Москва, 20 января, 2017, 10:52 — ИА Регнум. В политическом урегулировании ситуации в Сирии наблюдаются некоторые улучшения. Запланированные на 23 января переговоры в Астане должны внести свою лепту в выработку параметров урегулирования сирийской ситуации. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии полит-консультаций стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) сегодня, 20 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Открывая мероприятие, глава МИД отметил, что появились положительные подвижки в сирийском урегулировании. Лавров подчеркнул, что альтернативы политико-дипломатическому урегулированию сирийской проблемы, основанному на общенациональном диалоге, просто не существует, — «все согласны с этим».

Напомним, переговоры с участием сирийских конфликтующих сторон, а именно законного руководства Сирии — с одной стороны, и делегации вооруженной сирийской оппозиции — с другой стороны, состоятся 23 января в столице Казахстана. Следующим этапом переговоров должна стать встреча в Женеве (Швейцария).

О предстоящих переговорах было объявлено по итогам встречи министров иностранных дел России, Турции и Ирана в Москве 20 декабря. Министры тогда выступили в поддержку установления перемирия на всей территории Сирии.

От так называемой умеренной оппозиции на переговоры поедут глава политического крыла исламистской группировки «Джейш аль-Ислам» Мухаммед Аллюш и другие представители структуры. Делегацию Дамаска возглавит постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари.