«Снимайте фильмы» — Жириновский о протестах Де Ниро и Алека Болдуина
Москва, 20 января, 2017, 10:50 — ИА Регнум. Артисты не должны указывать президенту, как управлять, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.
Парламентарий назвал чудовищными протесты артистов против избранного президента США Дональда Трампа в Нью-Йорке. «Артисты выступают, это чудовищно, указывают как президенту управлять», — говорит он.
«Вам президент указывает, как фильмы снимать? Вы снимайте фильмы, а глава государства сам будет решать, как управлять», — указал Жириновский.
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, американские актеры Роберт Де Ниро, Алек Болдуин, Марк Руффало, кинорежиссер-документалист Майкл Мур и другие приняли участие в митинге против избранного президента США Дональда Трампа около небоскреба «Трамп тауэр» на Манхэттене. В акции приняли участие несколько тысяч человек. Де Ниро назвал Трампа «дурным примером для всей страны и этого города». Майкл Мур выразил мнение, что «он не продержится четыре года».