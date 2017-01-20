Москва, 20 января, 2017, 10:50 — ИА Регнум. Артисты не должны указывать президенту, как управлять, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.

A.Savin Владимир Жириновский

Парламентарий назвал чудовищными протесты артистов против избранного президента США Дональда Трампа в Нью-Йорке. «Артисты выступают, это чудовищно, указывают как президенту управлять», — говорит он.

«Вам президент указывает, как фильмы снимать? Вы снимайте фильмы, а глава государства сам будет решать, как управлять», — указал Жириновский.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, американские актеры Роберт Де Ниро, Алек Болдуин, Марк Руффало, кинорежиссер-документалист Майкл Мур и другие приняли участие в митинге против избранного президента США Дональда Трампа около небоскреба «Трамп тауэр» на Манхэттене. В акции приняли участие несколько тысяч человек. Де Ниро назвал Трампа «дурным примером для всей страны и этого города». Майкл Мур выразил мнение, что «он не продержится четыре года».