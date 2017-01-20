Краснодар, 20 января, 2017, 10:48 — ИА Регнум. В Краснодарском крае военные летчики авиационного полка Южного военногоокруга приступили к выполнению практических полетов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Южного военного округа 20 января, экипажи обновленных Су-25СМ3 «Грач» штурмовали объекты ПВО условного противника.

Function.mil.ru Су-25СМ3

В составе боевых пар экипажи штурмовиков преодолели систему противовоздушной обороны условного неприятеля, поразили наземные цели с применением авиационных ракет, пушек и нанесли по ним авиабомбовые удары.

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Также в ходе летной подготовки экипажам боевых машин предстоит отработать пуски управляемых ракет и сброс корректируемых авиабомб по позициям условного противника на одном из авиационных полигонов на Кубани. Усовершенствуют военные и навыки пилотирования авиационной техники в горной местности в сложных метеорологических условиях, на средних и малых высотах.

В подготовке задействованы более 100 военнослужащих летного и технического состава, а также наземных обеспечивающих служб, около 20 самолетов.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в наступившем году пилотам штурмовиков Су-25СМ3 предстоит совершить свыше 1,5 тыс. вылетов с практическим применением штатного вооружения, в ходе которых будут решаться задачи по уничтожению авиационного парка боевых машин, объектов ПВО и баз условного противника.