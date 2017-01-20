Москва, 20 января, 2017, 10:43 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский надеется, что несмотря на фильм CNN, где показан сценарий покушения на избранного президента США Дональда Трампа, инаугурация пройдет спокойно, хотя прогнозирует и негативный сценарий, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Что делают некоторые организации США? Угрожают сорвать инаугурацию. И это они репетировали у нас в мае 2012 года. (Цель) — не только сорвать в виде протестов, но выпускают фильмы подстрекательского характера, где навязывается идея: может убьют президента Трампа сегодня, и перечисляются те, кто может занять должность законно. Человек шесть должны убить, чтобы появился тот кто все-таки возглавит США. Как так? Вот вам свобода прессы», — возмущен депутат Госдумы.

«Найдется чудак, которому дадут вовремя снайперскую винтовку, вовремя откроют окно поближе к Белому дому, чтобы просматривалось, или Капитолий, — вот вам демократия», — отмечает Жириновский.

«Это же недопустимо, это покушение на власть, это подстрекательство к совершению террористического акта. Конечно, не допустит никто этого, мы надеемся, но сама атмосфера, она показывает на изъяны западной демократии, тем более США, где нескольких президентов убили», — указал парламентарий.

«Будем надеется, что все пройдет спокойно, но определенным силам неймется», — предупредил Жириновский.

Сегодня, 20 января, в Вашингтоне пройдет инаугурация Трампа.

Напомним, в ходе передачи на телеканале CNN журналист Брайан Тодд стал анализировать вариант развития событий, если новый президент и вице-президент США будут убиты или сильно пострадают во время инаугурационных торжеств. В таком случае, по словам журналиста, пост президента займет спикер палаты представителей, а если и он пострадает, то выполнять обязанности главы государства придется временному главе Сената, затем госсекретарю и так далее.