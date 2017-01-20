«Сильный рубль реагирует слабо»
Москва, 20 января, 2017, 10:36 — ИА Регнум. Рубль наконец отошел от максимумов и впервые за 4 дня дал доллару возможность попытаться протестировать уровень 60, коснувшись 60,23 рубля. В последние дни российская валюта демонстрировала удивительную стойкость, несмотря на отсутствие позитивных сигналов с рынка нефти. На этом фоне российские власти были вынуждены пойти на вербальные интервенции, считает аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.
«Несмотря на заявления Банка России, первого вице-премьера правительства России Игоря Шувалова и замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова, которые выразили свое недовольство сильным рублем, валюта не показала существенной коррекции. Если рубль продолжит в том же духе, властям придется перейти от слов к делу. Напомним, что ЦБ заявил, что при росте цен на нефть начнет покупать валюту в резервы, хотя еще недавно регулятор обещал не делать этого ни под каким предлогом», — пояснил Ковалев.
«Сегодня, 20 января, доллар может продолжить попытки пробоя уровня 60 рублей под воздействием динамики в сырьевом сегменте. Официальные данные Минэнерго США отразили рост запасов углеводородов на 2,35 млн барр. против ожидаемого падения на 1 млн барр. На этом фоне доллар/рубль может попытаться завершить неделю над отметкой 60 рублей, пробой которой подтвердится прохождением сопротивления в районе 60,30 рубля», — полагает эксперт.
Читайте также: «Рубль вынуждают упасть»
Как сообщало ИА REGNUM, на 20 января Центробанк РФ повысил официальный курс доллара и понизил курс евро. Курс доллара составляет 59,35 рубля (+17 копеек). Курс евро составляет 63,18 рубля, цена европейской валюты упала на 4 копейки.