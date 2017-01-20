Москва, 20 января, 2017, 10:36 — ИА Регнум. Рубль наконец отошел от максимумов и впервые за 4 дня дал доллару возможность попытаться протестировать уровень 60, коснувшись 60,23 рубля. В последние дни российская валюта демонстрировала удивительную стойкость, несмотря на отсутствие позитивных сигналов с рынка нефти. На этом фоне российские власти были вынуждены пойти на вербальные интервенции, считает аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Несмотря на заявления Банка России, первого вице-премьера правительства России Игоря Шувалова и замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова, которые выразили свое недовольство сильным рублем, валюта не показала существенной коррекции. Если рубль продолжит в том же духе, властям придется перейти от слов к делу. Напомним, что ЦБ заявил, что при росте цен на нефть начнет покупать валюту в резервы, хотя еще недавно регулятор обещал не делать этого ни под каким предлогом», — пояснил Ковалев.

«Сегодня, 20 января, доллар может продолжить попытки пробоя уровня 60 рублей под воздействием динамики в сырьевом сегменте. Официальные данные Минэнерго США отразили рост запасов углеводородов на 2,35 млн барр. против ожидаемого падения на 1 млн барр. На этом фоне доллар/рубль может попытаться завершить неделю над отметкой 60 рублей, пробой которой подтвердится прохождением сопротивления в районе 60,30 рубля», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 20 января Центробанк РФ повысил официальный курс доллара и понизил курс евро. Курс доллара составляет 59,35 рубля (+17 копеек). Курс евро составляет 63,18 рубля, цена европейской валюты упала на 4 копейки.