Москва, 20 января, 2017, 10:36 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации (РФ) Дмитрий Песков выразил надежду на участие в выборах 2018 года политика Владимира Путина. Об этом представитель Кремля рассказал в интервью телеканалу ВВС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Как гражданин РФ я надеюсь, что он примет решение идти на новый срок», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, пойдет ли президент Путин на следующий срок.

При этом Песков добавил, что Российской Федерации пошло бы на пользу наличие в стране серьезной оппозиции, которая могла бы посоперничать с ее действующим руководством.

«России пошло бы на пользу, если бы у нас была серьезная оппозиция с серьезным подходом, опытные профессионалы и политики, которые могли бы посоперничать с действующей властью в лице президента Путина, которого поддерживает 90% населения», — говорит пресс-секретарь президента РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 марта 2018 года в России состоится первый тур президентских выборов. Если ни один из кандидатов на пост главы государства не наберет 50% голосов плюс один голос, в стране пройдет второй тур голосования.