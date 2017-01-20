Москва, 20 января, 2017, 10:34 — ИА Регнум. У команды избранного президента США Дональда Трампа есть возможность на деле доказать свой настрой на конструктивное сотрудничество с Российской Федерацией. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 января, об этом заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Слуцкий отметил важность для России риторики Трампа о том, что «на территории Сирии надо бороться именно с ИГИЛ (запрещена в РФ), а не с Асадом», и выразил надежду, что эта и «многая другая риторика, которая представляется конструктивной, не разойдется с делом».

«Его команда, в частности, новый глава госдепа, прошли через горнило сенатских комиссии, и теперь у команды Трампа есть возможность на деле доказать свой настрой на конструктивное сотрудничество с Российской Федерацией», — сказал Слуцкий.

Депутат предположил, что оно может быть «столь яркое, поступательное и форсированное, как можно было судить по предвыборным и поствыборным выступлениям Дональда Трампа, либо же все это будет достаточно заторможено, медленно, аккуратно, и со значительной частью антироссийской риторики, поскольку инерционный маховик, запущенный предыдущими администрациями, особенно администрацией Обамы против России, с большинством абсолютно необоснованных выпадов против России, продолжает последнюю неделю раскручиваться».

«Это вопрос, ответ на который мы с вами узнаем очень скоро, и пожелаем новому, 45-у президенту США успешной работы и конструктивного сотрудничества с великой Россией», — заключил он.