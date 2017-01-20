В Госдуме рассказали о перспективах сотрудничества США с Россией
Москва, 20 января, 2017, 10:34 — ИА Регнум. У команды избранного президента США Дональда Трампа есть возможность на деле доказать свой настрой на конструктивное сотрудничество с Российской Федерацией. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 января, об этом заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Слуцкий отметил важность для России риторики Трампа о том, что «на территории Сирии надо бороться именно с ИГИЛ (запрещена в РФ), а не с Асадом», и выразил надежду, что эта и «многая другая риторика, которая представляется конструктивной, не разойдется с делом».
«Его команда, в частности, новый глава госдепа, прошли через горнило сенатских комиссии, и теперь у команды Трампа есть возможность на деле доказать свой настрой на конструктивное сотрудничество с Российской Федерацией», — сказал Слуцкий.
Депутат предположил, что оно может быть «столь яркое, поступательное и форсированное, как можно было судить по предвыборным и поствыборным выступлениям Дональда Трампа, либо же все это будет достаточно заторможено, медленно, аккуратно, и со значительной частью антироссийской риторики, поскольку инерционный маховик, запущенный предыдущими администрациями, особенно администрацией Обамы против России, с большинством абсолютно необоснованных выпадов против России, продолжает последнюю неделю раскручиваться».
«Это вопрос, ответ на который мы с вами узнаем очень скоро, и пожелаем новому, 45-у президенту США успешной работы и конструктивного сотрудничества с великой Россией», — заключил он.