Москва, 20 января, 2017, 10:31 — ИА Регнум. Биржевой курс рубля растет к доллару США и снижается к евро в ходе торгов 20 января, свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

По состоянию на 10:25 мск, евро вырос к рублю на 8,25 копейки и торгуется по 63,7825 рубля. Максимум в ходе торгов составлял 63, 8950 рубля, минимум — 63,6825 рубля.

Доллар США опустился к рублю на 5,75 копейки — до 59,6625 рубля. Торги проходили в диапазоне 59,57 — 59,82 рубля.

На 20 января Центробанк РФ повысил официальный курс доллара и понизил курс евро. Курс доллара составляет 59,35 рубля (+17 копеек). Курс евро составляет 63,18 рубля, цена европейской валюты упала на 4 копейки.