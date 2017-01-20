Москва, 20 января, 2017, 10:16 — ИА Регнум. Сегодня, 20 января, в первой половине дня баррель Brent предпринимал вялые попытки восстановления, которые ограничились промежуточным уровнем сопротивления 54,75 долл., преграждающим путь к 55 долл. По итогам дня котировки вернулись на исходные позиции в ожидании встречи ОПЕК, которая пройдет в эти выходные, считает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас.

Intsnab.com Нефтяная скважина

«В целом динамика актива выглядит сдержанной в ожидании ключевых событий — инаугурации Трампа и встречи ОПЕК. Новый президент США может оказать поддержку доллару, если представит некоторые детали плана стимулирования экономики посредством увеличения фискальных расходов. В этом случае ожидается волна покупок USD и удешевление выраженной в долларах нефти», — пояснил Салас.

«Также игроки не спешат принимать торговые решения в ожидании встречи представителей ОПЕК и России, которым предстоит оценить прогресс в реализации сделки по ограничению добычи. В рамках базового сценария ожидается позитивный исход встречи и укрепление Brent на открытии торгов 23 января», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 20 января мировые цены на нефть растут на фоне снижения курса доллара к мировым валютам и реализации соглашения крупных производителей о сокращении добычи. По состоянию на 07:54 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,46% — до 54,41 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,33% — до 52,29 доллара за баррель.