Астрахань, 20 января, 2017, 10:15 — ИА Регнум. В Астраханской области растет количество желающих окунуться в ледяную воду в праздник Крещения Господня. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС 20 января, только в крещенскую ночь обряд омовения в водоемах региона совершили почти 6,5 тысячи человек.

Astrobl.ru Освящение воды

Всего же в православный праздник в этом году в обряде приняли участие 13,7 тыс. жителей региона. Это более чем в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Тогда окунуться в «иордани» решились около 8 тыс. тысяч.

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В регионе для совершения крещенских омовений были организованы 45 мест массового купания. Безопасность астраханцев обеспечивали 90 спасателей от МЧС, 75 человек личного состава ГКУ «Волгоспас», более сотни полицейских и 20 сотрудников Центра медицины катастроф.

«Внештатных ситуаций не зафиксировано», — добавили в чрезвычайном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в крещенскую ночь 2016 года в Астраханской области в обряде омовения приняли участие порядка шести тысяч человек. Сотрудники регионального МЧС и специалисты других ведомств не допустили несчастных случаев в период традиционных крещенских купаний.