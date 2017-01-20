Токио, 20 января, 2017, 10:00 — ИА Регнум. Японская сталелитейная промышленность обеспокоена заявлениями избранного президента США Дональда Трампа о выходе из ТТП, сообщил председатель японской федерации железа и стали Коси Шиндо (Kosei Shindo), сообщает 20 января Reuters.

Адольф фон Менцель. На металлургическом заводе. 1875

«Мы обеспокоены рисками связанными с тем, что администрация Трампа будет придерживаться политики протекционизма», — сказал Шиндо.

Шиндо также является президентом Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp, крупнейшей компании по производству стали в Японии.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп, инаугурация которого состоится 20 января, открыто заявляет свое несогласие с принципами свободной торговли. Он не раз говорил о том, что США выйдут из таких организаций, как ВТО, НАФТА и ТТП, а также поднимут таможенные пошлины на импорт.