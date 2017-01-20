Давос, Швейцария, 20 января, 2017, 09:59 — ИА Регнум. Банк России планируется оставить курс рубля плавающим. Об этом сообщил российский министр экономического развития Максим Орешкин, передаёт RT.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Отказ от плавающего курса российской национальной валюты — не в планах Банка России. При этом у ЦБ появляется возможность задействовать сбережения, сделанные Минфином в части бюджета.

Использовать эти средства теперь возможно за счёт принятого решения по ограничению использования дополнительных доходов от высоких нефтяных цен. Благодаря этому решению российских властей Банк России может, присутствуя на валютном рынке, сглаживать возникающую из-за колебаний нефтяных котировок волатильность.

Напомним, 18 января министр финансов Антон Силуанов заявил, что российские власти решили не тратить дополнительные доходы от дорожающей нефти на расходы бюджета. Эти средства пойдут на сокращение использования средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (ФНБ).