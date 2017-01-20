Москва, 20 января, 2017, 09:59 — ИА Регнум. Министерство финансов России выражает надежду, что Высокий суд Лондона удовлетворит ходатайство российской стороны об ускоренном рассмотрении иска, поданного в отношении Украины в связи с долгом в $3 млрд. Соответствующее сообщение опубликовано 20 января на сайте Минфина.

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«Мы уверены, что приведённая ответчиком аргументация не выдерживает критики, и ожидаем скорейшего вынесения Судом решения об удовлетворении ходатайства российской стороны об ускоренном рассмотрении поданного иска к Украине», — говорится в сообщении.

Накануне, 19 января, в Высоком суде Лондона прошли первые слушания сторон по иску России против Украины. Доверителем России, единственного владельца еврооблигаций Украины на сумму $3 млрд, выступила компания The Law Debenture Trust Corporation.

В рамках заседания изучалось ходатайство России, касающееся рассмотрения обращения в ускоренном порядке. Позиции сторон были заслушаны судом, однако до вынесения решения, как отмечено, может пройти от одного до трех месяцев.

Напомним, что в конце 2013 года российская сторона выделила Украине сумму в размере $3 млрд. Деньги были предоставлены в виде выкупа украинских долговых обязательств.

После государственного переворота на Украине в 2014 году новые власти страны отказались возвращать долг. Россия в судебном порядке требует возврата указанной суммы и процентов.