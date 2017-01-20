Москва, 20 января, 2017, 09:45 — ИА Регнум. Шанс на новую страницу в отношениях с США есть, насколько он будет использован прежде всего американской стороной, зависит, прежде всего, от них. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 января, об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Мы знаем, что во многих городах проходят выступления (против избрания Трампа), в частности в Нью-Йорке. Несмотря на то, что только-только должна состояться инаугурация, уже говорят об импичменте», — отметил депутат Госдумы.

«Мы внимательно будем смотреть: одно дело — слова кандидата в президенты, даже избранного президента, но не вступившего в должность, другое дело — дела», — указал он. «Мы за делами, конечно же, внимательно будем смотреть, мы считаем, что шанс на переворачивание новой страницы в отношениях между Россией и США есть», — сказал парламентарий.

«Но это шанс — насколько он будет использован, прежде всего, американской стороной, зависит, прежде всего, от них», — заявил Миронов. «Мы никогда не вмешивались во внутренние дела Америки. Как они считают, довольны они — не довольны новым президентом, насколько изменится их отношение к президенту Трампу — покажет жизнь, а мы будем наблюдать, мы готовы работать с законно избранным президентом», — заверил парламентарий.

Сегодня, 20 января, начнется инаугурация президента Дональда Трампа в США. Между тем несколько тысяч человек приняли 19 января участие в демонстрации протеста в Нью-Йорке против избрания республиканца Дональда Трампа президентом США. Общий тон выступлениям, которые прошли около небоскреба «Трамп тауэр» на Манхэттене, задавали мэр мегаполиса Билл де Блазио, видный проповедник Альфред Шарптон, режиссер Майкл Мур, актеры Роберт Де Ниро, Алек Болдуин и Марк Руффало.