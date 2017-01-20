Барнаул, 20 января, 2017, 09:39 — ИА Регнум. Обрушение крыши конного манежа в Бердске, повлекшее гибель людей, послужило основанием принятия превентивных мер в Барнауле. Как сообщает сегодня, 20 января, пресс-центр городской мэрии, председателям комитетов и районным главам предписано усилить контроль за организацией работ по очистке кровель зданий, сооружений, объектов образования, культуры, спорта, здравоохранения, социального, развлекательного и бытового назначения, жилых домов от снега, ликвидации наледи и обледенений.

Светлана Шаповалова Зима в Барнауле

Согласно распоряжению сити-менеджера Сергея Дугина, руководителям предприятий и ведомств, а также собственникам торгово-развлекательных центров и иных объектов с массовым пребыванием граждан рекомендовано проводить регулярный осмотр зданий, имеющих значительные по площади конструкции кровель, для оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями обеспечения безопасности людей, посещающих такие объекты.

«В случае обнаружения нарушений необходимо принять оперативные меры по их устранению», — потребовал глава администрации Барнаула.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 19 января 2017 года вблизи поселка Новый Новосибирской области (городской округ Бердск) произошло обрушение крыши конного клуба «Аллюр». Погибли 15-летняя воспитанница клуба и 45-летний тренер. Двое подростков и 41-летняя женщина получили травмы и в настоящее время находятся в больнице.

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По версии следствия, крыша самовольной постройки обрушилась из-за того, что не выдержала значительный снежный покров.

Небывало снежная зима в Сибири доставила немало проблем и Барнаулу. Напомним, в конце прошлого года в столице Алтайского края произошло ЧП с обрушением крыши торгового центра.

Накопившаяся снежная масса привела к разрушению потолочных перекрытий в «Галактике», где расположился гипермаркет торговой сети «Ашан». И хотя никто не пострадал, власти региона создали межведомственную рабочую группу. После проведения необходимых экспертиз собственнику ТЦ вынесено предписание о приостановке строительства второй очереди торгового центра и необходимости проведения повторной государственной экспертизы всего строительного проекта.

Обследование других общественно значимых объектов помогло избежать других ЧП.