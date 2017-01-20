Челябинск, 20 января, 2017, 09:29 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении директора ОА ТПК «Полар» по обвинению в невыплате заработной платы работникам направлено в суд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении СКР по Челябинской области.

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В течение двух лет, по данным следствия, обвиняемый не выплачивал заработную плату 19 работникам. В указанный период задолженность по заработной плате достигла 2,6 млн рублей. Следствием установлено, что обвиняемый имел возможности для того, чтобы избежать совершения преступления. Ведь на расчетных счетах предприятия имелись денежные средства для выплаты задолженности. Однако до начала расследования проблема не была решена.

Лишь после возбуждения уголовного дела часть средств в сумме 180 тыс. рублей рабочим была выплачена. Собрана вся необходимая доказательная база для передачи дела на рассмотрение в суд, сообщает следствие.

Проблема нарушения прав работников не теряет актуальности и всё более обостряется из-за усугубления экономической ситуации. По данным Государственной инспекции труда в Челябинской области, только за период с 23 по 29 декабря 2016 года государственными инспекторами труда в регионе было проведено 44 проверки соблюдения трудового законодательства. По результатам проверок выдано 39 предписаний и наложено 56 административных штрафов на общую сумму 1 млн 964 тыс. рублей.

Общая сумма 56 административных штрафов позволяет сделать выводы о тяжести последствий в случае допущенных нарушений. При этом на фоне сложившейся ситуации насмешкой выглядит «Реестр работодателей гарантированно соблюдающих трудовые права работников», опубликованный на официальном сайте все той же Государственной инспекции труда в Челябинской области, считает один из местных общественников. По состоянию на 19 января 2017 года, в упомянутом реестре числится лишь 15 работодателей Челябинской области, удостоенных «Сертификата доверия работодателю» в рамках проекта «Декларирование деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей по соблюдению трудового законодательства».

«Такова сейчас внешняя показательная борьба якобы за права рабочих, однако социально-экономического успеха для общества она совершенно очевидно иметь не будет», — считает общественник.