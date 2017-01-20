Давос, Швейцария, 20 января, 2017, 09:27 — ИА Регнум. Глобальное потепление и вступление Дональда Трампа в должность главы Соединенных Штатов являются центральными темами обсуждений на полях и в кулуарах 47-го Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. Вместе с тем в целом форум проходит на фоне всемирного политического кризиса, который приводит в ужас участников ежегодной встречи, рассказал председатель правления ООО «УК «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью радиостанции Business FM.

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По его словам, одной из центральных тем ВЭФ стала тематика Парижского соглашения о климате и проблемы глобального потепления. Чубайс посетовал на то, что в России, в отличие от других стран, эта проблема остро общественностью не воспринимается. Что касается инаугурации Трампа, отметил глава «Роснано», она, безусловно, важна, однако рассматривать ее стоит в контексте общемировой ситуации.

«Я бы начал с того, что такого ужаса, какой я ощущаю сейчас в Давосе у абсолютного большинства участников, я за все мои годы участия в Давосе припомню только один раз», — сказал он.

Сегодняшнюю ситуацию в мире Чубайс назвал политическим кризисом и отметил, что подобная обстановка была в 2009 году — когда разворачивался мировой финансовый кризис. Формула текущего момента — «мир, построенный после Второй мировой войны, рушится, его больше нет».

«Вот, пожалуй, самое точное описание нынешнего Давоса — это ощущение ужаса от глобальной политической катастрофы», — отметил он и добавил, что в экономике при этом катастрофы не происходит, в текущем году даже ожидается рост.

«В историческом процессе, в котором 1970−1980 годы прошлого века были апогеем либерализма, крах коммунистической системы, «тэтчеризм», «рейганомика», а поверх этого соответствующие идеологические работы, в том числе Фрэнсис Фукуяма с книжкой «Конец истории», смысл которой в том, что история закончилась, либерализм победил везде, и больше ничего не будет», — пояснил он.

Однако теперь, по мнению Чубайса, идет обратный процесс: фундаментальные либеральные ценности — глобализация, демократия, мультикультурализм — вытесняются противоположными. Все больший вес приобретают ценности национальной идентичности, национальных интересов государств, приоритет получает национальная культура. Этому явлению сопутствует развитие современных технологий. В целом, отметил Чубайс, ситуацию можно охарактеризовать скорее как кризис, а не катастрофу либерализма.