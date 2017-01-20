Вашингтон, 20 января, 2017, 09:15 — ИА Регнум. Российская Федерация (РФ) могла «вмешаться» в организацию праздничного салюта в Вашингтоне. Об этом, как передает RT, иронично пишут пользователи социальных сетей.

olga-friend0 Салют

«Запущенный над Мемориалом Линкольна салют сложился в USR (вместо USA), — говорится в сообщении. — В связи с этим в соцсетях шутят, что это может значить United States of Russia (Соединённые Штаты России)».

Напомним, 19 января 2017 г. в Вашингтоне прошли праздничные мероприятия перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 ноября 2016 г. представитель Республиканской партии Дональд Трамп победил на президентских выборах в США. Оппонентом миллиардера на выборах была кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон, которая во время своей предвыборной компании обвиняла Москву в «поддержке миллиардера».

19 декабря 2016 г. в США состоялось голосование выборщиков, которые подтвердили победу Трампа.