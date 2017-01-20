Оренбург, 20 января, 2017, 09:09 — ИА Регнум. В Оренбурге во всех школах отменили карантин по гриппу и ОРВИ. С 23 января возобновляется учебный процесс в общеобразовательных учреждениях и в учреждениях дополнительного образования, спортивных секциях и кружках, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управление образования администрации города.

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Решение принято по рекомендации Роспотребнадзора. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в территориальном управлении надзорного ведомства, в областном центре отмечен спад заболеваемости. С 16 по 18 января зарегистрировано 3,1 тыс. случаев гриппа и ОРВИ, что ниже уровня заболеваемости аналогичного периода предшествующей недели на 17%. Снижение числа заболевших отмечается во всех возрастных группах, в том числе среди детей школьного возраста 7−14 лет на 27,7%. Недельные уровни заболеваемости школьников ниже среднемноголетнего показателя на 6,8%.

Напомним, со 2 по 8 января на территории Оренбургской области зарегистрировано 9,6 тыс. случаев заболеваний, из них 65% приходилось на детей. Уровни заболеваемости в Оренбурге превысили эпидемический порог на 83,6%, в том числе во всех возрастных группах. Большая волна заболеваемости стала причиной для продления каникул в Оренбурге: во всех школах был введен карантин.