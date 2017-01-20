Астрахань, 20 января, 2017, 09:05 — ИА Регнум. В Астраханской области началась подготовка к встрече паводка. В текущем году половодье будет один из самых обильных за последние почти 40 лет. Такие прогнозы дают специалисты, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации 20 января. Аналогичный по объему приток воды (ожидаемый объем 208 кубокилометров) был зафиксирован в регионе в 1966-м и в 1979 годах.

Volges.rushydro.ru Водосливная плотина — половодье. Фото А. Терелюк

Как доложил по итогам недавнего совещания в Росводресурсах руководитель службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области Игорь Краснов, на сегодня запасы снега самые большие за 20 лет — 116 кубокилометров.

«Пока всё идёт к тому, что паводок будет очень большой. Решено уже сейчас начать увеличивать сбросы воды», — добавил Краснов, отметив, что «паниковать еще рано».

По его словам на паводок ещё могут повлиять осадки в феврале-марте, глубина промерзания почвы, которая сейчас ещё ниже нормы, и интенсивность снеготаяния. Так, напомнил глава природоохранной службы, в регионе произошло в 2011 году — несмотря на большие запасы снега, сильного паводка удалось избежать.

Чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций и в штатном режиме преодолеть весеннее снеготаяние ответственным ведомствам и службам поручено уже с февраля мобилизовать все ресурсы для проведения мелиоративных работ, укрепления гидросооружений, чтобы максимально обеспечить безопасность населенных пунктов и магистралей.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году паводок в Астраханской области прошёл без серьезных последствий. Максимальные сбросы Волгоградского гидроузла во время весеннего спецпопуска воды продлились 25 дней: с 22 апреля до 17 мая. Среднесуточные расходы в этот период составляли порядка 27 тысяч кубометров в секунду. С 30 апреля в астраханском регионе был введён режим повышенной готовности муниципальных образований и сил городских округов и районных звеньев территориальной подсистемы РСЧС Астраханской области. Для оперативного реагирования работали 12 оперативных групп муниципальных образований. В их состав вошли 483 человека и 53 единицы техники. Имелся также достаточный запас комплектов мешкотары и грунта. ЗА время паводка-2016 угрозы чрезвычайных ситуаций были ликвидированы в 40 населённых пунктах, 46 раз проводились работы по берегоукреплению. Енотаевский район стал единственным в области, где было предусмотрено временное отселение инвалидов и престарелых граждан из-за большой воды.