Москва, 20 января, 2017, 08:51 — ИА Регнум. Brent так и не смогла отойти от минимумов, хотя текущие уровни довольно привлекательны для среднесрочных покупок. Сила доллара и рост коммерческих запасов нефти в подземных хранилищах США внесли свою лепту в слабость актива, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

ptra Нефть

«Но главным фактором давления на Brent стали слова исполнительного директора Международного энергетического агентства о том, что добыча американских сланцевиков «точно резко вырастет» в ответ на недавнее повышение цен. Кроме того, он подтвердил, что дополнительную нефть на рынок принесут Бразилия, Мексика и Китай», — пояснила Афанасьева.

«Сегодня, 20 января, основные действия будут происходить во время американской сессии, так как состоится долгожданная инаугурация Трампа. И она уже окутана скандалами, интригами и протестами. Как это может повлиять на котировки нефти? Косвенно. Через позиции доллара, в которых оценивается энергоресурс. Если Трамп повторит свои опасения по поводу силы американской валюты, это надавит на рубль и поддержит восстановление Brent в район 55,80 долл./баррель». — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 20 января мировые цены на нефть растут в пятницу на фоне снижения курса доллара к мировым валютам и реализации соглашения крупных производителей о сокращении добычи. По состоянию на 07:54 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,46% — до 54,41 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,33% — до 52,29 доллара за баррель.