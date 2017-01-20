Москва, 20 января, 2017, 08:43 — ИА Регнум. Пара USD/RUB 19 января отреагировала даже больше на российские события, чем на динамику доллара или нефти. Дело в том, что первый вице-премьер Игорь Шувалов подтвердил возможность покупки валюты Банком России. По мнению старшего аналитика ГК Forex Club Алены Афанасьевой, происходящее кое-что напоминает.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль. Доллар

«Во-первых, ситуацию в мае 2015 года, когда Банк России внезапно обеспокоился оскудением Резервного фонда и решил его пополнить. Именно в тот момент рубль достиг локального максимума 48,71 против доллара, а на действиях ЦБ упал на 25% в течение нескольких месяцев. Во-вторых, ситуацию летом 2016 года, когда и Путин, и Медведев несколько раз подчеркнули, насколько они обеспокоены укреплением российской валюты», — пояснила Афанасьева.

«Пока все это лишь подготовительный процесс — вербальные интервенции, однако надо быть настороже. При стабилизации цен на нефть на текущем уровне и дальнейшем росте рубля ЦБ обязательно выйдет на рынок, и российская валюта вынуждена будет упасть. «А сегодня, 20 января, драйвером пары USD/RUB могут стать первые комментарии Трампа на посту президента США. Если он все же коснется позиции национальной валюты, пара может показать внушительные колебания из стороны в сторону», — полагает эксперт.

Читайте также: «Вербальная интервенция против рубля не удалась»

Как сообщало ИА REGNUM, на 20 января Центробанк РФ повысил официальный курс доллара и понизил курс евро. Курс доллара составляет 59,35 рубля (+17 копеек). Курс евро составляет 63,18 рубля, цена европейской валюты упала на 4 копейки.