«Нефть стабилизировалась выше $54»
Москва, 20 января, 2017, 08:32 — ИА Регнум. Торги по нефти 19 января завершились в небольшом плюсе. Цена на нефть сорта Brent выросла на 0,2% до $54,25. Цена провела день в диапазоне $53,88 — $54,74 без обновления недельного минимума. Данные от Минэнерго США оказали давление на цену, но незначительное, отметил аналитик Альпари Владислав Антонов.
Согласно последним данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 13 января, выросли на 2,3 млн баррелей, до 485,5 млн баррелей (прогноз был — 0,342 млн баррелей). Добыча нефти за неделю сократилась на 2 тыс. баррелей, до 8,944 млн баррелей в сутки. Запасы бензина выросли на 6 млн баррелей, до 246,4 млн баррелей (прогноз был +2,023 млн баррелей), запасы дистиллятов сократились на 1 млн баррелей, до 169,1 млн баррелей (прогноз был +0,162 млн баррелей).
Сегодня, 20 января, нефть марки Brent торгуется по $54,34. Для уверенного роста цене нужно подняться выше $54,74. При таком раскладе сформируется бычья картина для восстановления цен до $56,10. В качестве ключевой поддержки выступает зона $52,80 — $53,60.