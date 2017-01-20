Москва, 20 января, 2017, 08:32 — ИА Регнум. Торги по нефти 19 января завершились в небольшом плюсе. Цена на нефть сорта Brent выросла на 0,2% до $54,25. Цена провела день в диапазоне $53,88 — $54,74 без обновления недельного минимума. Данные от Минэнерго США оказали давление на цену, но незначительное, отметил аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Согласно последним данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 13 января, выросли на 2,3 млн баррелей, до 485,5 млн баррелей (прогноз был — 0,342 млн баррелей). Добыча нефти за неделю сократилась на 2 тыс. баррелей, до 8,944 млн баррелей в сутки. Запасы бензина выросли на 6 млн баррелей, до 246,4 млн баррелей (прогноз был +2,023 млн баррелей), запасы дистиллятов сократились на 1 млн баррелей, до 169,1 млн баррелей (прогноз был +0,162 млн баррелей).

Сегодня, 20 января, нефть марки Brent торгуется по $54,34. Для уверенного роста цене нужно подняться выше $54,74. При таком раскладе сформируется бычья картина для восстановления цен до $56,10. В качестве ключевой поддержки выступает зона $52,80 — $53,60.