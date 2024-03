Москва, 20 января, 2017, 08:28 — ИА Регнум. Торги на валютном рынке 19 января открылись ростом по рублю. Рубль находился в зелёной зоне меньше часа. Валюты подорожали после заявлений первого вице-премьера России Игоря Шувалова о возможных покупках ЦБ валюты при текущих ценах на нефть.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Решение Банка России начать осуществлять покупки валюты при растущей цене на нефть в рамках бюджетной политики, это не новость для рынка. Рано или поздно ЦБ все равно выйдет на рынок для покупки валюты в ЗВР. Здесь же Минфин планирует перечислять в Резервный фонд дополнительные нефтегазовые доходы, которые формируются в случае превышения фактической цены нефти над прогнозной. Адекватные действия правительства. Чего испугались на рынке, непонятно.

Минфин прогнозирует, что, с учетом политики сдерживания расходов бюджета, среднегодовой курс рубля в 2017 году при средней стоимости нефти на уровне $50 за баррель будет на уровне 66,3 руб. за доллар, а при $55 — 64,9 рубля. В случае роста цен на нефть до $70 и расходовании дополнительных доходов от нефти, национальная валюта может подорожать до 50 рублей за доллар, при их накапливании доллар будет стоить в районе 61 рубля.

На прогнозы Минфина можно не обращать внимания, считает аналитик Альпари Владислав Антонов. Неизвестно какую модель они используют для прогнозирования цен на нефть и курс рубля. Их прогнозы никогда не исполняются.

Усилившиеся словесные интервенции обозначили нижнюю границу для курса доллара на уровне 59 руб. Рубль отошел от сессионных минимумов. Уровень 60,70 так и не был достигнут. Курс доллара снизился с 60,27 до 59,44. Видимо биржевой стакан остался без заявок на продажу валюты, поэтому цена быстро вернулась обратно. Объёмы сделок во второй половине дня резко снизились.

Чиновники обозначили нижнюю границу для доллара. Теперь спекулянты будут искать критический ценовой уровень, который угрожает финансовой стабильности России. Так скажем, проверять готовность российского правительства и ЦБ действовать. Переходное бюджетное правило вступит нескоро, поэтому в данный момент не нужно обращать внимания на заявления Шувалова.

Закрытие дня ниже 60 рублей, ставит под сомнение дальнейшее ослабление рубля в ближайшее время. Курсу доллара необходимо закрепиться выше 60,70 руб., чтобы продавцы стали закрывать короткие позиции. А судя по последним отчетам COT (Commitments of Traders) c Чикагской биржи, предоставляемых комиссией CFTC (US. Commodity Futures Trading Commission), крупные спекулянты делают ставку на рубль.

Сегодня, 20 января, Дональд Трамп официально станет 45-м президентом Америки. Инаугурация начнется в 09:30 по местному времени (17:30 мск) в Вашингтоне перед Капитолием. Инвесторы ожидают, что с его приходом потеплеют отношения между Россией и США, что создает предпосылки для отмены санкций.

Нефть марки Brent торгуется в плюсе по $54,34. Для уверенного роста цене нужно подняться выше $54,74. При таком раскладе сформируется бычья картина для восстановления цен до $56,10. А на фоне растущих нефтяных котировок, курс доллара опять вернётся к уровню 59 руб.