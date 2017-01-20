Москва, 20 января, 2017, 08:26 — ИА Регнум. Итогом пребывания Барака Обамы на посту президента США стало разрушение отношений между Москвой и Вашингтоном. США своими действиями ничего не выиграли, но допустили грубую ошибку, подорвав отношения с Россией. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев в своём Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Барак Обама

«Завершила свою деятельность администрация президента США Барака Обамы. Итоги ее работы оказались крайне противоречивыми», — написал Медведев.

Глава российского правительства предложил свою оценку отношений Москвы и Вашингтона, сложившихся в период пребывания Обамы у власти в США. По словам Медведева, часть больших международных проблем удалось решить совместно. Пример — сокращение ядерных вооружений.

Медведев отметил, что как Россия, так и США стали важнейшими организаторами урегулировании ситуации вокруг ядерной программы Ирана. Также действия обеих стран привели к ликвидации в Сирии химического оружия.

«С другой стороны, к концу второго срока администрации президента Обамы российско-американские отношения полностью деградировали», — пишет Медведев.

По его словам, Вашингтон всегда стремился управлять геополитикой, при этом бестактно внедряясь во внутренние дела других государств. Силами США организованы войны на чужих территориях, которые велись и ведутся одновременно.

«Ирак, «арабская весна», Украина, Сирия — вот лишь часть списка этих авантюр последних лет. Их последствия мы наблюдаем до сих пор: от полного развала политических систем в этих странах до войн, жертвами которых стали десятки тысяч человек», — написал Медведев.

Медведев подчеркнул, что всё это делалось и делается в интересах Вашингтона, — такое объяснение всегда звучало на Западе, и для США оно понятно, но не другим странам. Медведев, тем не менее, отмечает, что не в этом важнейший вопрос. Вашингтон не видит, что нарушает собственные интересы.

«Администрация Обамы оказалась совсем недальновидна в таком важном и сложном вопросе, как отношения с Россией», — написал он.

По словам премьер-министра, действия администрации уходящего президента нельзя назвать вполне умными и ответственными, да они и недостаточно практичны. В Вашингтоне не учли, что Россия — не «банановая республика».

По словам Медведева, важность отношений Вашингтона и Москвы имеет мировое значение — от них зависит «судьба важнейших международных инициатив». Существует общая ответственность, как бы мы ни относились к геополитическим своим партнёрам.

Не считаясь с этим, Обама допустил большое упущение. На Россию США оказали сильнейшее давление.

Один из рычагов давления — санкции, которые практически уничтожили сотрудничество России США. «И ведь до какой же глупости надо было дойти, чтобы ограничить въезд в США руководству российского парламента, министрам, бизнесменам, сознательно сокращая возможность полноценных контактов, закрывая окна взаимодействия», — написал Медведев.

По словам Медведева, даже в Карибский кризис нельзя было представить себе подобных действий со стороны Вашингтона. В результате США ничего не выиграли.

«Вывод: администрация Обамы разрушила отношения США и России, доведя их до низшей точки за последние десятилетия. Это ее главная внешнеполитическая ошибка, которая навсегда осталась в истории», — отметил Медведев.

Что касается новой администрации США, прогнозы давать трудно, отмечает премьер-министр. Москва надеется на здравый смысл американских коллег.

Напомним, 20 января завершаются полномочия Обамы на посту президента США. 20 января в Вашингтоне пройдёт инаугурация избранного президента Дональда Трампа.