Горно-Алтайск, 20 января, 2017, 06:26 — ИА Регнум. Заключенные исправительной колонии строгого режима и следственного изолятора в Горно-Алтайске приняли участие в праздновании Крещения, сообщили ИА REGNUM в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Алтай.

04.fsin.su Республика Алтай, ИК-1, Крещение

Купались заключенные не в вырубленных во льду, а в построенных прямо на территории учреждений купелях. Отец Сергий освятил купели и благословил осужденных.

«Традиция купания на Крещение сохраняется во всех христианских странах, ее смысл — не только в омовении от грехов, но и в личном свидетельстве готовности следовать за Христом», — пояснил священнослужитель.

Поздравить осужденных с православным праздником прибыли представители Общественной наблюдательной комиссии Республики Алтай и председатель Общественного совета при УФСИН Юрий Мягкий. В исправительных учреждениях региона обряд на праздник Крещения проводится ежегодно, а вот с купелью впервые. Всего в мероприятиях приняли участие более 150 человек.