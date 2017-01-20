Пекин, 20 января, 2017, 06:14 — ИА Регнум. Исследовательский институт Хужунь опубликовал результаты опроса, проведенного среди богатейших жителей КНР. В исследовании были задействованы почти 450 жителей Китая, чье состояние превышает 10 млн юаней ($1,45 млн).

Шанхай. КНР

По результатам опроса стало ясно, что более 90% китайских миллионеров уверены в национальной экономике Китая. Лишь 9% опрошенных усомнились в будущем китайской экономики. Как отмечается в докладе, пессимизм вызван снижением темпов роста ВВП страны, пишет «Жэньминь жибао».

Молодые респонденты настроены более пессимистично, чем их коллеги, чей возраст составляет 45 лет и выше. Продолжающийся более 30 лет экономический рост стал основой для создания процветающего среднего класса.

По данным исследования, проведенного Economist Intelligence Unit (EIU), к 2030 г. средний класс будет составлять до 35% от общего объема населения Китая. В настоящий момент данный показатель колеблется в пределах 10%.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, cогласно заявлению, опубликованному Государственным статистическим бюро, по итогам 2016 г. суммарный объем розничных продаж, осуществленных на территории КНР, увеличился на 10,4% и составил более 33,23 трлн юаней ($4,84 трлн).