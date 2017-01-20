Бердск, Новосибирская область, 20 января, 2017, 05:47 — ИА Регнум. В Новосибирской области по подозрению в совершении преступления задержан руководитель конного клуба «Аллюр», арендовавший манеж, где накануне погибли 15-летняя воспитанница клуба и 45-летний тренер. Как сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении Следственного комитета России по региону, сейчас с ним работают следователи.

54.mchs.gov.ru Спасатели ликвидировали последствия обрушения кровли конного клуба в Бердске

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 19 января 2017 года произошло обрушение крыши конного клуба «Аллюр», расположенного вблизи поселка Новый Новосибирской области (городской округ Бердск). В результате обрушения крыши погибли 15-летняя воспитанница клуба и 45-летний тренер, двое подростков и 41-летняя женщина получили травмы и в настоящее время находятся в больнице. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, неотвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двухили более лиц»).

Как установили следователи, самовольно построенный манеж для занятий конным спортом располагался на территории земельного участка бывшего детского оздоровительного лагеря имени Путилова (поселок Новый, Барышевский сельсовет Новосибирский район), который вместе со зданиями арендовал индивидуальный предприниматель — руководитель конного клуба «Аллюр». По версии следствия, крыша самовольной постройки не выдержала значительный снежный покров и обрушилась на находящуюся в манеже группу из семи человек, занимающихся конным спортом.

Как уточнили ИА REGNUM в ГУ МЧС России по Новосибирской области, сообщение о происшествии поступило в оперативную службу ведомства около 18:00 местного времени 19 января. К настоящему времени спасатели ликвидировали последствия обрушения кровли конного клуба в Бердске. В операции были задействованы более 360 человек и 81 единица техники.

Спасатели полностью разобрали завалы, все опасные металлические обломки подняты и собраны, место расчищено от снега. По оперативной информации, одну лошадь удалось извлечь из-под завалов живой, ещё три погибли под обломками.

Психологи работают с родственниками людей, которые в момент обрушения находились в манеже клуба.

Свою проверку назначили и прокуроры города Бердска и Новосибирского района.