Москва, 20 января, 2017, 03:19 — ИА Регнум. Российские власти не стояли за кибератаками на ресурсы политических организаций США, если таковые вообще имели место быть. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телерадиокомпании Би-би-си.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Ни российское правительство, ни Кремль, ни лично президент Путин, ни военная разведка не стояли за этими атаками. Если они на самом деле были», — сказал пресс-секретарь.

Песков отметил, что российские электронные системы ежедневно подвергаются сотням тысяч кибератак из-за рубежа, в том числе осуществляемым с территории США, Германии и Великобритании.

«Неужели вы думаете, что это с большой долей вероятности означает, что эти атаки на наши электронные системы поддерживаются правительствами в Вашингтоне, в Лондоне или Берлине? Вы, скорее всего, скажете «нет». Об этом не может быть и речи», — сказал Песков.

Вместе с тем пресс-секретарь президента отметил, что у Москвы имеются данные о возможной причастности некоторых иностранных спецслужб к атакам на российские системы.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января американская разведка обнародовала доклад, в котором утверждалось, что президент России Владимир Путин якобы лично дал указания повлиять на ход президентской кампании в США. Каких-либо доказательств «вмешательства» Москвы в американские выборы Вашингтоном до настоящего времени представлено не было.