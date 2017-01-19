Москва, 20 января, 2017, 01:18 — ИА Регнум.



Валентина Андреева ИА REGNUM Приезжайте к нам почаще — у нас теплее, чем у вас

19 января один из рупоров националистической прессы Беларуси, газета «Наша нива» опубликовала интервью с заместителем председателя Либерально-демократической партии Беларуси Олегом Гайдукевичем, который 18 января принял участие в передаче российского ТВЦ «Право голоса». В своем интервью Олег Гайдукевич отметил ряд моментов, с которыми хотелось вступить в полемику. Что хотелось бы ответить уважаемому Олегу.

Во-первых, наличие критической позиции по отношению к тому, что происходит в Беларуси, — не есть антибелорусская позиция, что странно объяснять и оппозиционной газете, и партийному деятелю не из рядов новой КПСС. Если посмотреть на мировую историю, то, как раз наоборот: чем большим патриотом своей страны являлся политик или эксперт, тем более жесткие у него были позиции в отношении власти. Взять того же Иосифа Сталина или Фиделя Кастро.

Антибелорусской позицией, на мой взгляд, является традиция минского политического лицемерия: говорить на сцене одно, а за сценой — другое. Таких властных белорусских экспертов, чиновников, политиков в Москве — пруд пруди, из десяти восемь: на экране они бьют себя в белорусскую грудь, а за сценой, потупив взгляд в пол, ничтоже сумняшеся говорят — «ты ж понимаешь, какая ситуация, сам не знаю — посадят или нет, когда вернусь в Беларусь». То есть — «я не лжец, а герой».

В этом плане, во-вторых, я не буду уподобляться Олегу. Наоборот, хотел бы сказать о том, что за последние годы он серьезно вырос не только как политик, но и как публичная фигура. Он может довольно агрессивно (что хорошо), но в рамках правил вести дискуссию, хорошо владеет фактурой как по социально-экономическим, так и по общественно-политическим вопросам республики, вопросам истории и культуры. Правда, хотелось бы, чтобы он — публично позорясь перед Польшей или Литвой — не приписывал белорусской истории польских или литовских исторических деятелей. Это стыдно, это — неуважение к белорусскому народу, это просто смешно и невежественно.

Несомненно, участие в российских ток-шоу позитивно повлияло на его способность выступать публично перед многомиллионной аудиторией. И это немаловажно для одного из будущих ведущих белорусских политиков. И это хорошо, что в России он уже стал узнаваемой публичной фигурой. В нем присутствует та энергетика, даже харизма, которая всегда выгодно отличала молодого Лукашенко. Думаю, сегодня в Беларуси из публичных фигур мало кто сможет так ярко вести публичную полемику, как Олег Гайдукевич. И это создает для него хороший задел на перспективу.

В-третьих, что касается его жалобы на то, что не вся запись пошла в эфир, то, на мой взгляд, надо не жаловаться, а благодарить, ибо оказались вырезанными как раз те куски, в которых присутствовавшие эксперты громко возмущались неумением Олега Сергеевича вести себя в обществе. Его пожалели, а он не понял.

В-четвертых, к сожалению, не все из принимавших участие в передаче экспертов могут приехать сегодня в Беларусь. Кстати, если посмотреть непредвзятым взглядом, то из восьми основных экспертов шесть занимали, условно говоря, пробелорусскую позицию. Остается только мечтать о том времени, когда на белорусском ток-шоу смогут спокойно выступать российские эксперты, не боясь, что после выступления их упрячут в тюрьму из-за высказанных ими взглядов.

В-пятых, весьма интересно выступил на передаче и известный украинский политолог Вадим Карасев, который не раз приводил весьма остроумные и показательные примеры того, как Беларусь идет по украинскому пути. И этот тесный украино-белорусский междусобойчик не может не радовать — белорусские власти поддержали необандеровскую хунту, украинские политологи — белорусскую власть на пути к украинскому варианту развития событий. Нарочно не придумаешь.

В-шестых, хотел бы также отметить и природную скромность Олега, когда он в интервью «Нашей ниве» сказал о том, что мог бы один выступить против десяти оппонентов. Не сомневаюсь. Думаю, смог бы даже против одиннадцати. Поэтому спокойно Олега можно запускать на ток-шоу Владимира Соловьева или на «Время покажет». Дело не только в том, что он будет очень гармонично смотреться с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским — все-таки родственные партии, но и в том, что российские телезрители смогут познакомиться с одним из главных претендентов в будущем на белорусский престол.

Наконец, в-седьмых, отдельное замечание о любви «Нашей нивы» к Беларуси. На эфире передачи «Право голоса» из Беларуси был не один Олег Гайдукевич, как она ошибочно-специально написала, а еще, как минимум двое. Но «господам, соврамши», не впервой передергивать. Клеймо такое. Пардон — карма.