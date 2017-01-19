Рим, 20 января, 2017, 00:55 — ИА Регнум. 19 января на стадионе «Стадио Олимпико» был разыгран матч 1/8 финала Кубка Италии между командами «Рома» и «Сампдория». Матч завершился со счетом 4:0 в пользу «волков».

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За предыдущие пять встреч «Рома» одержала четыре победы и один раз проиграла «Ювентусу». «Сампдория» не выиграла ни одного матча в последних пяти. Было две ничьи с «Удинезе» и «Эмполи».

В конце первого тайма на 39-й минуте бельгийский полузащитник Раджа Наингголан забил потрясающим навесным ударом слета с 25 метров — 1:0. Вот это гол!

Через три минуты после начала второго тайма боснийский форвард «Ромы» забил гол после разрезной передачи футболиста сборной Италии Стефана Эль-Шаарави — 2:0.

На 61-й минуте уже Эль-Шаарави забил гол парашютом через вратаря — 3:0.

На 90-й минуте Раджа Наингголан оформил дубль после ассиста Диего Перотти.

«Рома» громит «Сампдорию» и шагает в ¼ финала Кубка Италии.

Составы на матч:

«Рома»: Бекер, Перес, Фацио, Руй, Рюдигер, Жесус, Де Росси, Паредес, Наингголан, Эль-Шаарави, Джеко.

«Сампдория»: Пуджони, Берешильски, Сильвестре, Реджини, Додо, Линетти, Дьюричич, Чигарини, Будмир, Муриел.

Главный арбитр матча: Джампаоло Кальварезе.

Голы: Наингголан 39 — 1:0, Джеко 48 — 2:0, Эль-Шаарави 61 — 3:0, Наингголан 90 — 4:0.