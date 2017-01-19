Москва, 19 января, 2017, 23:14 — ИА Регнум. 19 января в Москве министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян встретился с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Mfa.am Встреча глав МИД России и Армении в Москве

Как сообщили ИА REGNUM в МИД Армении, во время встречи министры обсудили широкий круг вопросов повестки армяно-российских союзнических взаимоотношений, ход реализации достигнутых между руководителями двух стран договоренностей.

Эдвард Налбандян и Сергей Лавров коснулись подготовки предстоящего официального визита премьер-министра Армении в Москву.

На встрече собеседники обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе саммитов по нагорно-карабахскому урегулированию в Вене и Санкт-Петербурге.

Главы внешнеполитических ведомств Армении и России обменялись мнениями по ряду актуальных региональных и международных проблем.

Ранее пресс-служба правительства России сообщила, что 24 января в Москве состоится встреча премьер-министров России и Армении Дмитрия Медведева и Карена Карапетяна.

«В повестке дня — актуальные вопросы российско-армянского сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транспортной, гуманитарной сферах, реализация совместных инвестиционных проектов.

В ходе беседы особое внимание будет уделено интеграционному взаимодействию России и Армении в рамках Евразийского экономического союза.

По итогам переговоров планируется подписание ряда межправительственных и межведомственных документов, направленных на дальнейшее укрепление российско-армянских отношений в различных областях.

Премьер-министр Республики Армения Карен Карапетян посетит Москву по приглашению Председателя Правительства России», — говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.