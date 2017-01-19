Уфа, 19 января, 2017, 22:46 — ИА Регнум. В день празднования Крещения, 19 января, десятки тысяч жителей Башкирии купались в прорубях-иорданях. Как сообщили ИА REGNUM представители МЧС республики, места для крещенских купаний были оборудованы в пятнадцати городах и двадцати районах Башкирии, сведений о несчастных случаях на данный момент не поступало. По информации Службы спасения города, только в Уфе к полудню в купании приняли участие около пяти тысяч человек.

Светлана Нургалеева ИА REGNUM Иордань на озере Кашкадан

В Уфе накануне, в великий праздник Богоявления, Крещения митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон возглавил ночную Божественную литургию и Великое освящение воды в уфимском кафедральном соборе Рождества Богородицы. После праздничного ночного богослужения в храмах с 18 на 19 января прошли крестные ходы, состоялось погружение в воду. Крестные ходы к купелям на старой пристани на реке Белой, в районе железнодорожного моста в Нижегородке и к проруби на Солдатском озере прошли утром 19 января. Купель на озере Кашкадан в одноименном парке освящена 18 января.

Ночью с 18 на 19 января в иордани на озере Кашкадан начались купания, к двум часам 19 января в прорубь, вырубленную в форме креста, окунулось около полутора тысяч человек У места купания дежурили машины скрой помощи, по словам медиков, срочной медицинской помощи никому не понадобилось.

Как отметили уфимцы, в погружении в воду принимали участие представители разных конфессий. «Я сам татарин, воспитывался в более или менее мусульманских традициях, — рассказал уфимец Дамир Галимов. — Сегодня искупался в первый раз, а мой родной брат купается на Крещение уже больше десяти лет. Если будет возможность, я приду сюда на Крещение и в будущем году».

В иордани купались, по словам очевидцев, в основном мужчины, но среди купающихся были также женщины, некоторые из них являлись матерями грудных детей, а также дети. 10-летний Виталий Николаев, пришедший сюда вместе с отцом, поделился, что это не первое его окунание. Некоторые посетители высказывали недовольство. «Почему одна общая палатка для мужчин и женщин? — возмущался вахтовик Сергей Семенов. — Почему нет раздачи кипятка или походной армейской бани? У нас на Севере о людях заботятся, а чем ближе к Москве, тем больше равнодушия». Вахтовика осадил пожилой уфимец: «Мороз не разбирает, кто мужчина, а кто женщина, и никто за тобой тут подглядывать не будет. Никто не обязан бесплатно предоставлять тебе отдельную палатку, и ты не помнишь те времена, когда верующие окунались тайно, а за купание в Крещение можно было вылететь из комсомола».

Купания шли не только в Уфе. Например, в Кугарчинском районе с населением около 30 тыс. человек было оборудовано 6 мест для погружений. В обряде приняли участие также верующие, находящиеся в местах лишения свободы.

В это же время сотни тысяч жителей Башкирии запасались на год освященной водой, иногда отстаивая многочасовые очереди. У некоторых храмов ночью дежурили полицейские машины. В Уфимско-Богородском храме верующие сами набирали воду из специальной емкости прямо в церковном дворе на протяжении всей ночи. «Раньше воду давали в служебном помещении, в тепле. Можно было помолиться перед иконами, поставить свечку в подсвечник, а не в сугроб, — посетовали прихожане. — В других храмах, например, в Сипайловском храме, воду дают в помещении, там сознательные мужчины имеют возможность снять головной убор, и все — вдумчиво помолиться, а не торопиться из-за крещенского мороза. Проще — не значит лучше».