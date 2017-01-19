Минск, 19 января, 2017, 22:46 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия в феврале согласуют объёмы взаимных поставок продовольствия. Об этом 19 января сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Белоруссии Алексей Богданов.

ИА REGNUM Картофель

«Ежегодно мы с Россией подписываем взаимные балансы по поставкам продовольствия, куда включается мясо-молочная продукция и сахар. Эти балансы подписываем на совместной коллегии, мы уже прорабатываем вопрос проведения такой коллегии в феврале, где и подпишем балансы», — приводит его слова госинформагентство БелТА.

Богданов отметил, что в 2017 году белорусская сторона рассчитывает сохранить объёмы поставок на российский рынок на уровне минувшего года. По его словам, в 2016 году были незначительно увеличены поставки мяса и молока.

«Переговоры по этому вопросу на 2017 год мы уже ведём на уровне экспертов, планируется, что балансы в этом году будут на уровне 2016 года, возможно, по молочке будет небольшой рост», — отметил представитель Минсельхозпрода Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году поставки продовольствия из Белоруссии в Россию демонстрировали позитивную динамику, которая, однако, была омрачена регулярными сообщениями Россельхознадзора о пресечении попыток контрабанды через белорусскую территорию продукции из Евросоюза, Турции и других стран, попавших под российское продовольственное эмбарго.

В течение года Москва приостанавливала поставки мясной и молочной продукции с предприятий Белоруссии. Россельхознадзором выносились запреты на реэкспорт через Белоруссии различных овощей и фруктов из стран Африки и Латинской Америки.

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