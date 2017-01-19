Банжул, 19 января, 2017, 22:32 — ИА Регнум. Подразделения армии Сенегала вошли в Гамбию, сообщает агентство Reuters.

US Army Africa Военные Сенегала

По словам полковника сенегальской армии Абду Ндиайе, целью вторжения является обеспечение передачи власти победителю выборов президента Гамбии Адаме Барроу.

Напомним, 18 января национальная ассамблея Гамбии продлила властные полномочия уходящего президента Яйя Джамме, обязанного 19 января передать власть избранному президенту Адаме Барроу. После этого решения национальной ассамблеи Гамбии в СМИ появились сообщения о передислокации армии Сенегала к гамбийской границе, а Нигерия и ряд стран Западной Африки пригрозили создать объединенную военную группировку для смещения Джамме с поста президента Гамбии.