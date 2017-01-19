Нью-Йорк, США, 19 января, 2017, 22:28 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН поддержал решимость государств Западной Африки, которые готовы оказать поддержку новому президенту Гамбии Адаме Барроу в борьбе с бывшим президентом Гамбии Яхья Джамме, сообщает 19 января Reuters.

SULAIMAN LEIGH Адама Барроу

15 членов Совета Безопасности ООН единогласно приняли резолюцию, в которой выразили «полную поддержку ЭКОВАС и стремлению обеспечить, в первую очередь политическими средствами, реализацию волеизъявления народа Гамбии, согласно результатам выборов 1 декабря».

«Данную резолюцию не следует рассматривать в качестве одобрения немедленного применения силы», — сказал постоянный представитель Уругвая при ООН Эльбио Росселли.

Напомним, церемония инаугурации Барроу прошла 19 января в посольстве Гамбии в Сенегале. Полномочия предыдущего президента Гамбии Яхья Джамме истекают 19 января, однако он отказался покинуть свой пост и передать власть Барроу.

Страны западноафриканского блока ЭКОВАС объявили ультиматум Яхье Джамме — в случае, если он не признает свое поражение на выборах в декабре и не передаст власть законному преемнику Адаме Барроу до полуночи 19 января, в страну будут введены войска.