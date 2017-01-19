Ставрополь, 19 января, 2017, 22:24 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Крещенские купания

В Ставрополе освящен водоем, снабжающий питьевой водой жителей краевой столицы и окрестностей. Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл в день Крещения Господня совершил торжественную службу Великого освящения воды на Сенгилеевском водохранилище.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города Сенгилеевское, водохранилище снабжает питьевой водой жителей Ставрополя, Шпаковского и Грачевского районов. В общей сложности воду этого водоема пьют более 600 тысяч человек.

Вечером Крещенского дня вода из кранов жителей краевой столицы идет уже освященная.

Отметим, что во время Крещения жители Ставрополья совершили омовение в 46 оборудованных для этого купелях. Везде дежурили спасатели, инспекторы центра ГИМС, медики и казаки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ведомства.

Всего в организации спасательных постов, пунктов медицинской помощи и органов правопорядка задействовано более 2 тысяч человек.

В МЧС отметили, что с каждым годом количество желающих окунуться в ледяную купель возрастает. По данным противопожарной и аварийно-спасательной службы края, ежегодно чин омовения в Крещенские праздники совершают более 60 тысяч ставропольцев.