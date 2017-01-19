Великий Новгород, 19 января, 2017, 21:57 — ИА Регнум. В Новгородской области следователи завершили процессуальную проверку по информации СМИ о высаженном из автобуса ребенке. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР, проверка была начата после сообщений в интернете о том, что 13 декабря 2016 года водитель автобуса на дороге в Новгородском районе якобы высадил ребёнка, ехавшего в школу, из-за отсутствия сдачи с купюры в 50 рублей.

Шеврон СКР

Как показала проверка следователей, водитель школьника не высаживал. «Будучи подавленным авторитетом взрослого, четвероклассник принял решение выйти из автобуса сам», — отметили в управлении. Оснований для возбуждения уголовного дела по данному факту не нашли.

При этом в ведомстве сообщили о выявленных нарушениях в работе ООО «Межмуниципальное пассажирское автотранспортное предприятие № 1» (ООО «МПАТП-1»), которое не обеспечило водителя автобуса разменной монетой и купюрами, необходимыми для расчёта с пассажирами.

По данным фактам информация направлена в региональное управление Роспотребнадзора и в департамент транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области. Отметим, что об этой истории вспомнили сегодня, 19 января, на заседании правительства региона, обсуждая проблемы пассажирских перевозок в Новгородской области. Директор ООО «МПАТП-1» Евгений Карпов заявил, что оговорённый водитель слёг на больничный, а СМИ, раздувшие эту историю, даже не извинились.

«Не надо было допускать этого случая», — отреагировал губернатор Новгородской области Сергей Митин, отметив, что «сдачу водителям всегда надо иметь».

Напомним, месяц назад перевозчику в связи с этой историей грозили разрывом контракта.