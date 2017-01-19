Вашингтон, 19 января, 2017, 21:54 — ИА Регнум. Телеканал CNN показал смоделированный репортаж о нападении на Трампа во время его вступления в должность и возможном развитии событий после убийства избранного президента США 20 января.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пресса

По сценарию телеканала, атаке подвергается Трамп, руководство конгресса и вице-президент США.

Телеканал посчитал нужным напомнить зрителям, что по конституции США в случае гибели президента и вице-президента руководителем американского государства становится спикер палаты представителей, а если что-то случается и с ним, то власть переходит к временному председателю сената и госсекретарю. Наряду с этим телеканал сообщил, что во время церемонии вступления в должность Дональда Трампа администрация Барака Обамы уже не будет обладать властными полномочиями, а преемник Трампа будет ещё не утвержден.

Напомним, по сообщениям СМИ, безопасность на церемонии вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа будут обеспечивать 28 тыс. сотрудников силовых ведомств.