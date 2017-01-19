Москва, 19 января, 2017, 21:00 — ИА Регнум. Российский военно-промышленный комплекс завершает разработку гиперзвукового оружия, действующего в плазме. Об этом сегодня, 19 января, заявил журналистам заместитель министра обороны России Юрий Борисов.

Минобороны России Юрий Борисов

«На подходе гиперзвуковое оружие, которое требует использования принципиально новых материалов и систем управления, которые работают совершенно в другой среде, в плазме», — сказал Борисов.

Заместитель министра обороны подчеркнул, что российская армия стоит на пороге очередной научно-технической революции.

Борисов отметил, что взаимодействие министерства обороны и Российской академии наук имеет конкретные цели, прежде всего в разработке научно-технического задела.

«Особенно мы ожидаем серьёзного прорыва в области лазерной тематики, электромагнитного оружия и так далее», — сказал он.