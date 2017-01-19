Вашингтон, 19 января, 2017, 20:32 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп попросил 50 сотрудников администрации президента США Барака Обамы, включая заместителя министра обороны США Роберта Уорка и спецпредставителя президента США в коалиции по борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Бретта Мак-Герка пока не покидать своих постов, сообщает 19 января Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прощание

50 федеральных служащих останутся на своих постах, с учетом специфики того или оного случая, пока администрация Трампа не найдет новых преемников, сказал представитель избранного президента США Шон Спайсер.

Среди тех, кто перейдет в новую администрацию Трампа, остались глава американского Управления по борьбе с наркотиками (УБН) Чак Розенберг, глава национального антитеррористического центра США Ник Расмуссен, заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Томас Шэннон.

Напомним, в Вашингтоне возле здания Конгресса на Капитолийском холме построена специальная платформа, на которой 20 января к присяге приведут президента и вице-президента Дональда Трампа и Майка Пенса.