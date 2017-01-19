Антерсельва, Италия, 19 января, 2017, 20:27 — ИА Регнум. Женскую индивидуальную гонку на 15 километров по биатлону в рамках шестого этапа Кубка мира выиграла германская биатлонистка Лаура Дальмайер. Шестой этап Кубка мира проходит в итальянской Антерсельве.

Manzoni/Nordic Focus Лаура Дальмайер

Второе место заняла французская биатлонистка Анаис Шевалье. Тройку лидеров замкнула итальянская биатлонистка Алексия Рунгальдер.

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова смогла показать только восьмой результат. При этом Подчуфарова на отлично закрыла первые три огневых рубежа и к четвертому подошла, будучи на втором месте. Но два промаха на четвертом огневом рубеже отбросили её на пятую позицию, а к финишу она подошла восьмой.

Шестой этап продолжится в пятницу мужской индивидуальной гонкой на 20 км. Она начнется в 16:15 по московскому времени.