Москва, 19 января, 2017, 20:19 — ИА Регнум. На Зеленом проспекте на востоке Москвы неизвестный мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции, сообщает РЕН ТВ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полицейский

По неофициальным предварительным данным, в результате происшествия есть раненные.

Стрелявший с места преступления скрылся. Сотрудники правоохранительных органов ведут его розыск.

По информации РЕН ТВ, преступник отличается крепким телосложением и высоким ростом, порядка 190 см.