В Москве неизвестный открыл огонь по полицейским
Москва, 19 января, 2017, 20:19 — ИА Регнум. На Зеленом проспекте на востоке Москвы неизвестный мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции, сообщает РЕН ТВ.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Полицейский
По неофициальным предварительным данным, в результате происшествия есть раненные.
Стрелявший с места преступления скрылся. Сотрудники правоохранительных органов ведут его розыск.
По информации РЕН ТВ, преступник отличается крепким телосложением и высоким ростом, порядка 190 см.