Душанбе, 19 января, 2017, 20:15 — ИА Регнум. «В Российскую Федерацию выехали за прошлый год 504,9 тыс. человек, а в Казахстан — 12,4 тыс. В общем выезд трудовых мигрантов за рубеж по сравнению с 2015 годом уменьшился на 35 288 человек или же на 6%, и вместе с тем, выезд в Казахстан увеличился на 13%», — заявила министр труда, миграции и занятости населения Таджикистана Сумангул Тагойзода.

JM Fumeau Таджик

По ее словам, всего из республики в 2016 году на заработки выехали 517,3 тыс. граждан. За прошедший год на родину вернулись 437 тыс. мигрантов, то есть на 12% больше, чем в 2015 году. За это время постоянную работу в России нашли 12,5 тыс. таджикистанцев.

Министр также рассказала о том, что по данным на 1 ноября истекшего года, работающим в РФ мигрантам при содействии представительства возглавляемого ею ведомства в России были выплачены зарплаты на общую сумму в 40,7 млн рублей.

Кроме того, Тагойзода сообщила о том, что 350 таджикистанцев сейчас находятся в изоляторах временного содержания, 123 из них не имеют документов. «Наши сотрудники регулярно проведывают их, взаимодействуя с консульствами на местах», — подчеркнула чиновница.

Отметим, что в последние годы эксперты фиксируют отток таджикских мигрантов из России, которая является основным направлением для выезда на заработки у граждан этой среднеазиатской страны. Основной причиной называют сложности в российской экономике и ужесточение миграционного законодательства.

В связи с этим Таджикистан предлагает российской стороне подумать над снижением стоимости патента для таджикистанцев, упрощением механизма тестирования и пересмотром правил регистрации.