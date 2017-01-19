Великий Новгород, 19 января, 2017, 19:51 — ИА Регнум. Новгородская область возьмёт на себя половину обязательств по погашению кредиторской задолженности Великого Новгорода, образовавшейся в бюджете областного центра по итогам 2016 года из-за невыполнения плана по доходам. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 19 января, на заседании правительства региона заявила руководитель департамента финансов области Елена Солдатова.

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По её словам, такое решение было принято согласительной комиссией, которая в конце прошлого года проанализировала ситуацию с завершением финансового года и проект городского бюджета на 2017 год. «В 2016 году план по доходам городского бюджета не был выполнен, что привело к формированию кредиторской задолженности», — пояснила Солдатова, назвав её сумму: 149,4 млн рублей.

«Из областного бюджета будут поэтапно выделяться дополнительные средства городу, но при условии предоставления администрацией Великого Новгорода полной информации по сложившимся долгам; документов, подтверждающих их возникновение, а также графиков погашения долгов в трехлетнем периоде», — подчеркнула руководитель департамента финансов.

На первом этапе предусматривается выделить субсидию бюджету Великого Новгорода в размере 50 млн рублей. Кроме того, областные власти дадут городу 49 млн рублей на погашение задолженности по дополнительным работам при строительстве новой школы в микрорайоне «Ивушки» Великого Новгорода, а также обещают предусмотреть 240 млн рублей на софинансирование строительства ещё одной новой школы — в Псковском микрорайоне областного центра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Великом Новгороде муниципальный долг достиг предельного значения в 1,8 млрд рублей (при этом в его структуре лишь 9% — бюджетные кредиты, 91% — банковские), поэтому бюджет города на 2017 год впервые принят без дефицита. Мэр города Юрий Бобрышев называет этот бюджет «бухгалтерским балансом», так как в нём, по его мнению, нет средств ни на выполнение судебных решений, ни на развитие города.