Будапешт, 19 января, 2017, 19:27 — ИА Регнум. Венгрия ожидает визита президента России Владимира Путина в Будапешт 2 февраля текущего года, сообщает венгерское агентство MTI со ссылкой на заявление руководителя аппарата венгерского премьер-министра Яноша Лазара.

Будапешт. Мост через Дунай

По его словам, подготовкой к визиту президента России занимается министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. С этой целью он посетит Москву в ближайшие дни.

Напомним, 21 декабря 2016 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил о подготовке визита Владимира Путина в Венгрию, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила 19 января, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 23 января встретится в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым.